Daha önce böylesi görülmedi! Bir maçta çift nakavt…

ARJANTİN'DE gerçekleşen amatör bir boks müsabakasında başlangıçta her şey normal bir şekilde seyrederken, ringlerde görülmeyen bir şey oldu. Seyirciler tezahürat yaparken, boksörlerin koçları da oyuncularına talimatlar veriyor.

Tam bu sırada rakibini nakavt etme düşüncesiyle birbirine aynı anda yumruk atan boksörlerin ikisi de aynı anda kendini yerde buldu. Amatör boks tarihinde nadir görülen bu olayda iki boksör de aynı anda nakavt oldu. Maçın hakemi ne yapacağını şaşırdı ve taraflardan birinin kalkmasını bekledi. Fakat iki taraf da uzun bir süre yerde kaldı.