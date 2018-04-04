Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Yeni güncellemede yok yok! Parmak iziyle sohbete girilecek
Yeni güncellemede yok yok! Parmak...
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında kırmızı alarm
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında...

Dağ Bisikleti heyecanı

Manavgat Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), Barut Hotels ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) işbirliğinde düzenlenen Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu koşuldu

Dağ Bisikleti heyecanı

Manavgat Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), Barut Hotels ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) işbirliğinde düzenlenen Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu koşuldu

04 Nisan 2018 Çarşamba 00:30
Dağ Bisikleti heyecanı
banner404

ATATÜRK Kültür Merkezi önünden verilen yarışın startını, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, TBF Dağ Bisikleti Teknik Kurul Başkanı Ünal Tolun ve TBF Antalya İl Temsilcisi Nurettin Tonguç verdi.
Maratonda elit erkek, elit kadın, genç erkek, genç kadın, master erkek 30 yaş üstü, master kadın 30 yaş üstü, master erkek 40 yaş üstü olmak üzere toplam 7 kategoride yarış yapıldı. Maratonda Türkiye, Rusya, İran, Belçika ve Finlandiya'dan 134 bisiklet sporcusu yarıştı. Ayrıca Manavgat Okullararası Bisiklet Yarışı da gerçekleştirildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Manavgat BelediyesiTürkiye Bisiklet FederasyonuDağ Bisikleti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geleceğin futbolcuları yetişiyor
Geleceğin futbolcuları yetişiyor
Seminerde buluştular
Seminerde buluştular
Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi
Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim