Dağ Bisikleti heyecanı

ATATÜRK Kültür Merkezi önünden verilen yarışın startını, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, TBF Dağ Bisikleti Teknik Kurul Başkanı Ünal Tolun ve TBF Antalya İl Temsilcisi Nurettin Tonguç verdi.

Maratonda elit erkek, elit kadın, genç erkek, genç kadın, master erkek 30 yaş üstü, master kadın 30 yaş üstü, master erkek 40 yaş üstü olmak üzere toplam 7 kategoride yarış yapıldı. Maratonda Türkiye, Rusya, İran, Belçika ve Finlandiya'dan 134 bisiklet sporcusu yarıştı. Ayrıca Manavgat Okullararası Bisiklet Yarışı da gerçekleştirildi.