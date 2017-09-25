Daçka, Galatasaray'ı devirdi

SARI-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleye ev sahibi ekip; Doğuş Özdemiroğlu, Wilbekin, Sant Roos, Johnson ve Eric ilk 5'iyle başladı. Konuk Galatasaray Odeabank ise Renfroe, Hardy, Preldzic, Ege Arar, Christmas 5'iyle parkeye çıktı.



Darüşşafaka Basketbol, ilk çeyreğini 15-10 üstün geçtiği karşılaşmada soyunma odasına 34-26 önde gitti. Yeşil-siyahlılar, üçüncü periyodunu da 58-37 önde geçtiği karşılaşmada salondan 78-57 galip ayrıldı.



Maçın en skorer ismi Darüşşafaka Basketbol formasıyla 15 sayıyla oynayan Cummings olurken, Galatasaray Odeabank'ta Christmas ve Göksenin Köksal 13'er sayı kaydetti.

