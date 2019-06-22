Cyle Larin Beşiktaş'tan ayrıldı

BEŞİKTAŞ, Cyle Larin’i 2,5 milyon avro satış opsiyonuyla Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladı. TRT Spor'un haberine göre, Kanadalı oyuncu için kiralamadan dolayı herhangi bir bedel alınmazken 24 yaşındaki santrforun yıllık ücretinin Belçika ekibi tarafından karşılanacağı ifade edildi. Cyle Larin bir buçuk yıl önce ocak transferinde Orlando City'den Beşiktaş kadrosuna katılmıştı. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 4 gol iki asistle oynadı. Larin'in yeni takımı ise geçtiğimiz sezonu 16 takımlı Belçika Ligi'nde 11. sırada tamamladı.