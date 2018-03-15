Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası yolu sonuna kadar açıldı

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ile FIFA kokartlı yardımcı hakemlerimizden Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası Finalleri Aday Hakemler Semineri'ne katılmak üzere 17 Mart Cumartesi günü Dubai'ye gidecek.
YETERLİLİK TESTLERİ UYGULANACAK
23 Mart Cuma akşamına kadar devam edecek seminerde, FIFA yardımcı hakemleri için fiziksel yeterlilik testleri uygulanacak. Seminerdeki eğitim çalışmalarında Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, 2018 FIFA Dünya Kupası finallerinde uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili hakemlere son gelişmeleri aktaracak.
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