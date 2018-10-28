KONYA'NIN Çumra ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karate Müsabakalarında, Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencilerinden Nil Nida Yaman 'Yıldızlar Kız' kategorisinde ikinci oldu.
Aynı müsabakada Alanya Barbaros Azakoğlu Ortaokulu öğrencilerinden Ahmet Tuna Yaman ise 'Yıldızlar Erkek' kategorisinde üçüncü oldu.
Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, yayınladığı mesajda "Öğrencilerimi ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.
Çumra'da Alanya'ya iki madalya
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karate Müsabakaları'na Alanyalı öğrenciler damga vurdu
KONYA'NIN Çumra ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karate Müsabakalarında, Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencilerinden Nil Nida Yaman 'Yıldızlar Kız' kategorisinde ikinci oldu.
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