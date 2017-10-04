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Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Doğuş'un!

33. Cumhurbaşkanlığı Kupası, Banvit'i 75-64 yenen Fenerbahçe Doğuş'un oldu

Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Doğuş'un!

33. Cumhurbaşkanlığı Kupası, Banvit'i 75-64 yenen Fenerbahçe Doğuş'un oldu

04 Ekim 2017 Çarşamba 21:06
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Doğuş'un!
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TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan  Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara Spor Salonu'nda  Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.
 
33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Banvit ile karşılaşan Fenerbahçe Doğuş, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede rakibini 75-64 mağlup ederek kupayı 7. kez müzesine götürdü.
 
1. Periyot Sonucu: 19-11
2. Periyot Sonucu: 39-28 
3. Periyot Sonucu: 60-48 
4. Periyot Sonucu: 75-64
 
Salon: Ankara
 
Fenerbahçe Doğuş: Bradley Wanamaker, James Nunnally, Gigi Datome, Jan Vesely, Jason Thompson
 
Başantrenör: Zeljko Obradovic
 
Banvit: Tony Taylor, Jacob Odom, Adonis Thomas, Agelo Caloiaro, Gasper Vidmar
 
Başantrenör: Saso Filipovski
 
Bakan Bak karşılaşmayı izledi
 
Fenerbahçe Doğuş ile Banvit arasında oynanan 33.  Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın  Bak da izledi. 
 
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan  Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara Spor Salonu'nda  Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.
 
Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile  protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.
 
Karşılaşmaya, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.  Yaklaşık 11 bin seyirci kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu  Fenerbahçeliler oluşturdu. Az sayıdaki Banvitli taraftarlar da takımlarını  destekledi.
 
Sarı-lacivertli ekip parkeye Fenerbahçe marşı eşliğinde gelirken,  salonda büyük bir coşku yaşandı.
 
Fenerbahçeli basketbolseverler, takımı geçen sezon THY Avrupa Ligi  şampiyonluğuna taşıyan Sırp antrenör Zeljko Obradovic'e büyük sevgi gösterisinde  bulundu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı KupasıFenerbahçe
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