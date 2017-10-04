Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Doğuş'un!

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.



33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Banvit ile karşılaşan Fenerbahçe Doğuş, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede rakibini 75-64 mağlup ederek kupayı 7. kez müzesine götürdü.



1. Periyot Sonucu: 19-11

2. Periyot Sonucu: 39-28

3. Periyot Sonucu: 60-48

4. Periyot Sonucu: 75-64



Salon: Ankara



Fenerbahçe Doğuş: Bradley Wanamaker, James Nunnally, Gigi Datome, Jan Vesely, Jason Thompson



Başantrenör: Zeljko Obradovic



Banvit: Tony Taylor, Jacob Odom, Adonis Thomas, Agelo Caloiaro, Gasper Vidmar



Başantrenör: Saso Filipovski



Bakan Bak karşılaşmayı izledi



Fenerbahçe Doğuş ile Banvit arasında oynanan 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.



Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.



Karşılaşmaya, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 11 bin seyirci kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu Fenerbahçeliler oluşturdu. Az sayıdaki Banvitli taraftarlar da takımlarını destekledi.



Sarı-lacivertli ekip parkeye Fenerbahçe marşı eşliğinde gelirken, salonda büyük bir coşku yaşandı.



Fenerbahçeli basketbolseverler, takımı geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Sırp antrenör Zeljko Obradovic'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.

