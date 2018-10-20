Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oynayacağı maçın kadrosu belli oldu

DİYARBAKIR Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle, bölge gençlerini sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivalinde Şöhretler Karması maçı heyecanı yaşanacak. Saat 15:00'de başlayacak mücadele öncesi kadrolar belli oldu.

BEYAZ TAKIM: Fahrettin Poyraz, Hakan Ünsal, Alpay Özalan, Mustafa Varank, Fatih Şahin, Ahmet Büyükgümüş, Mehmet Kasapoğlu, Yıldırım Demirören, Recep Tayyip Erdoğan.

KIRMIZI TAKIM: Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Tuncay Şanlı, Erkan Kandemir, Cahit Turhan, Fikret Orman, Hamza Dağ, Haydar Ali Yıldız, Serdar Kulbilge.

KARŞILAŞMAYI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer alacağı takımın teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu yapacak. Rakip takımın teknik direktörlüğünü ise Rıdvan Dilmen yapacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olacak. 18 Ekim Perşembe günü başlayan Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali 21 Ekim Pazar günü sona erecek.