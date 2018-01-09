Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın bonservissiz olarak transfer ettiği Hırvat stoper Domagoj Vida'yla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, Vida transferi için "Önemli bir ithalat" ifadelerini kullandı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın transfer ettiği Hırvat oyuncu Domagoj Vida'ya da değinerek şu ifadeleri kullandı:"2017'NİN SONUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR İTHALAT YAPTIK"

"Zaten Sayın Kitarovic süreçle ilgili bilgiler verdiler. Aslında biz bu 2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. O da biliyorsunuz Beşiktaş Hırvatistan milli takımının çok çok önemli oyuncusu olan Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattır. Hırvatistan için de önemli bir ihracattır. Hayırlı olsun."