Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş yanıtı!

REAL Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan siyah-beyazlı taraftarların "Come To Beşiktaş" mesajlarına yanıt verdi.



Beşiktaşlı taraftarların "Come To Beşiktaş" mesajlarına yanıt veren Ronaldo; "Pepe ve Quaresma orada, bana ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı.



Portekizli yıldızın bu sözlerinin ardından sosyal medya yıkıldı.