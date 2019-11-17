Cristiano Ronaldo: Brezilya'da oynasaydım 5 Dünya Kupası kazandırırdım

Cristiano Ronaldo ile aynı takımda oynamaktan onur duyduğunu söyleyen Danilo, "Onun gerçekten hayranıyım. Bazen bana 'Brezilya Milli Takımı'nda oynasaydım 5 tane daha Dünya Kupası kazanırlardı' diyor açıklamasında bulundu.

Portekizli yıldız ile Real Madrid'de de birlikte oynayan Danilo, "Hayatındaki tüm ayrıntılara gerçekten dikkat ediyor. Elde ettiği başarılar tesadüf değil" dedi.