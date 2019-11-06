Coşkun'un büyük başarısı

TÜRKİYE Muaythai Federasyonu Başkanlığı’nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan Veteranlar Türkiye Muaythai Şampiyonası, Nevşehir’de gerçekleştirildi.

Şampiyonaya katılan Alanya Fight Club antrenörü Cemil Coşkun, Genç Veteran (35-40 yaş) kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. 20 yıldır sporla ilgilenen, son 10 yıldır da antrenörlük yapan Coşkun, 11-15 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek Veteranlar Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Son 7 yıldır sadece sporcu yetiştirdiğini söyleyen Coşkun, şampiyonada çıktığı 3 maçı da aldığını ifade etti. Uzun yıllardır yarışmadığını belirten başarılı sporcu, "10 yıl sonra ilk kez yarışıyorum" dedi.