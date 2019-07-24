Copa Amerika'da madalyasını almayan Messi'nin cezası belli oldu

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2019'u üçüncü olarak bitiren Arjantin'de, Şili karşısında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Lionel Messi'nin alacağı ceza belli oldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Copa America üçüncülük maçında kırmızı kart gören ve karşılaşma sonrasında ödül törenine katılmayan Lionel Messi'ye 1 maç ve 1.500 dolar para cezası verildiğini duyurdu.

Messi, "Bu turnuva Brezilya kazansın diye düzenlenmiş" demişti

32 yaşındaki Arjantinli yıldız maç sonrasında ayrıca; "Madalyamı almaya gitmedim; çünkü bu düzenin parçası olmak istemedim. Bu turnuva, Brezilya'nın kazanması için düzenlenmiş. Umarım finalde hakemler çok müdahale etmez ve Peru'nun bir şansı olur" ifadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 18:29