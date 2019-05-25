Comolli'nin gözü Alanyaspor'lu yıldızda

KANARYA'NIN sportif direktörü Comolli dün Başakşehir-Alanyaspor maçındaydı. Sebebi ise gündemdeki oyuncuların durumu hakkında nabız yoklamaktı.

Her ne kadar listenin ilk sıralarında yer alan Emre Belözoğlu için bir sorun gözükmese de sonuçta Fener’in transfer listesindeki Başakşehirliler onunla sınırlı değil.

Comolli’nin Visca, Caiçara ve İrfan Can için nabız yokladığı, bir anlamda ilk ciddi adımları attığı da gelen haberler arasında. Ayrıca Comolli’nin Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan ve Efecan Karaca’yı da izlediği öğrenildi.

Sportif direktörün yaptığı görüşmeleri Başkan Ali Koç’a aktaracağı ve transferlere son şeklin verileceği vurgulandı.