Cömertoğlu Alanyaspor'a sözünü tutuyor

DELPHIN Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Tolga Cömertoğlu ve AVV Yönetim Kurulu Başkanı Vittorio Zagaia, Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Cömertoğlu ve Zagaia'yı kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, genel koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve genel müdür Muhammed Ak karşıladı. Cömertoğlu ve Zagaia ilk olarak tesislerde yapımı devam eden fitness salonu inşaatını inceledi. Fitness inşaatını yürüten Akdeniz Hisar firmasının mimarları da incelemede yer aldı. Bu sırada Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken profesyonel takım antrenörlerinden Çağdaş Çavuş ise fitness salonunun alet yerleşimiyle ilgili yapılan planlamayı anlattı.

Turizmci Cömertoğlu, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada iyi bir Antalyaspor ve Alanyaspor taraftarı olduğunu söyledi. Çocukluğunun ve gençliğinin Alanya'da geçtiğini ve turizme Alanya'da başladıkları için kendisini Antalyalı olduğu kadar Alanyalı da hissettiğini belirten Cömertoğlu, "Alanyaspor'a 2 yıldır fitness salonu kazandırmak için bir sözümüz vardı. Bunun için yerinde incelemelerde bulunduk. İnşaat biter bitmez verdiğim sözümü tutacağım ve Avrupa’da şu an üst düzey kulüplerin kullandığı son sistem fitness aletlerini hemen yerleştireceğiz" dedi. Alanyaspor ve Antalyaspor'un ligdeki durumlarının kendisini sevindirdiğini kaydeden Cömertoğlu, "Şehrimizin takımlarının maçlarını yakından takip ediyorum. Antalyaspor’un hemen hemen her maçında da taraftarlarla birlikte tribündeki yerimi alıyorum. Anadolu kulüplerinde küçük yaşlardan itibaren taraftarların eğitilmesi, şehrinin takımını desteklemeleri için bilinçlendirilmeleri gerekir. Antalya'da taraftar bazında herkesin şehrin takımının taraftarı olması çalışmalar yapıyoruz. Alanya'da da bunlar yapılabilir" diye konuştu. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise ilgi ve desteği için Tolga Cömertoğlu’na teşekkür etti.