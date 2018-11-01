'Çok gol atıyorlar'

MAÇIN hazırlıklarına devam eden kırmızı beyazlı takımda teknik direktör Bülent Korkmaz, gazetecilere takımının durumunu değerlendirdi. Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Korkmaz, "Kasımpaşa en çok gol atan, hızlı hücuma çıkan ve direkt kaleye gidebilen bir takım. Türkiye'deki istatistiklere göre oyuna baktığında hızlı oyuncuları olan direkt kaleye giden bir takım. Taktik olarak bu hafta çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Analizimizi de yapınca tam olarak maça hazır olacağız. Yarın da (bugün) İstanbul'a gidiyoruz. Her maç gibi bu maç da zor ama biz çalışmalarımızı en iyi şekilde yaptık. İnşallah hafta sonu iyi sonuçla Antalya'ya döneriz" şeklinde konuştu. Sakatlığı devam eden Charles'in yakın zamanda takımla antrenman yapacağına değinen Korkmaz, kupa maçında sakatlıktan yeni çıkan oyuncuları maç performansı artması nedeniyle oynattığını aktardı. Korkmaz, kupa maçında oynayan 15 yaşındaki Fehmi ve altyapı oyuncusu Berkay'ın gelecek vaat ettiğini söyledi.