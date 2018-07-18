Cocu'dan genç oyunculara övgü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yendikleri maçta genç oyuncularının gösterdiği performanstan mutlu olduğunu söyledi

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Cocu'dan genç oyunculara övgü!
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COCU, Fulham maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda  bulunarak, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.
 
Karşılaşmanın çok sıcak ve zorlu şartlarda oynandığını dile getiren  Cocu, "Kötü bir zeminde oynadık. Takım için zor bir haftaydı. Son bir haftada çok  çalıştık. Maçın ilk 15 dakikasında pas anlamında sıkıntı yaşadık. İyi  niyetliydik. İstediklerimizi sahaya yansıtmaya çalıştık ama ilk 15 dakikadan  sonra işleri iyi bir noktaya getirdik. Özellikle golleri atış ve pozisyonları  oluşturma şeklimiz beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.
 
İngiliz ekibi karşısında genç oyuncuların performansını da  değerlendiren Cocu, şunları kaydetti:
 
"Genç oyuncuların gösterdiği performanstan dolayı gerçekten çok  mutluyum. Genç oyuncuların iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Kalitelerini ve  ellerinde olan özelliklerini takıma vermeye çalıştılar. Tabii ki adaptasyon için  biraz daha zamana ihtiyaçları var. Özellikle Ferdi ve Barış için bunu söylüyorum  ama çalışma tarzlarını son derece beğendim. Ayrıca takım gerçekten onlara kucak  açtı. Onlar da kendilerini takımın bir parçası olarak hissettiler."
 

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