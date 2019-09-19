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Cleopatra Ink Alanyaspor’a sponsor oldu

Aytemiz Alanyaspor Kulübü ve Alanya merkezli tattoo firması Cleopatra Ink arasında bir yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Firmanın ismi, futbolcuların çoraplarında yer alacak. 

SPOR 19.09.2019, 18:04
Cleopatra Ink Alanyaspor’a sponsor oldu
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SPONSORLUK sözleşmesi, Aytemiz Alanyaspor Başkanı  Hasan Çavuşoğlu ve Cleopatra Ink firmasının sahibi Halil İbrahim Karadere arasında imzalandı. İmza törenine yönetim kurulu üyesi Muhammet Çetin, firmanın bölge sorumlusu Erhan Karadere, genel müdürü Sönmez Aybaz ve genel müdür yardımcısı Umut Can Keser de katıldı. 

İmza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün ilk kez bir çorap sponsoru olduğunu belirterek, "Alanyamızın genç iş adamlarından olan Halil İbrahim Karadere bizden talep gelmeden kendisi sponsor olmak istedi. Bunun diğer firmalarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki süreçte Alanya halkımızın daha duyarlı olacağına ve kulübümüze destek vereceğini umuyoruz" dedi. 

Cleopatra Ink firmasının sahibi Halil İbrahim Karadere ise, "Bu şehrin markasıyız. Avrupa'nın birçok ülkesinde stüdyolarımız bulunuyor. Şehrimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu şehirde doğduk, bu şehirde ilerleyeceğiz ve sadece bu şehre destek olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

#Cleopatra Ink #Alanyaspor #sponsor
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