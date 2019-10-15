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Cisse'den asker selamı: Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi

Aytemiz Alanyaspor'un gol krallığına koşan yıldızı Papiss Cisse, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

SPOR 15.10.2019, 18:32 15.10.2019, 18:34
Cisse'den asker selamı: Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi
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A Milli Takım oyuncularının önceki akşam son Dünya Şampiyonu Fransa'ya attıkları gol sonrasında yaptıkları asker selamını antrenmanda tekrarlayan Cisse, bu hareketiyle TSK'nın yanında olduğu gösterdi. 

#Aytemiz Alanyaspor
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