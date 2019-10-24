Cisse yükü çekiyor
Süper Lig'de attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Alanyaspor'un yıldız golcüsü Papiss Cisse, geride kalan 8 haftada filelere 8 gol bırakarak takımın gol yükünü sırtladı. Krallık yarışında zirvede olan başarılı futbolcu, attığı gollerle de takımının lider olmasında büyük rol oynadı
SÜPER Lig'de ilk 8 hafta itibariyle topladığı 17 puanla zirvede yer alan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'u Senegalli yıldızı Papiss Cisse sırtlıyor. Geçtiğimiz sezonu 16 golle tamamlayan 34 yaşındaki deneyimli golcü, bu sezon ise 8 haftada 8 gole ulaştı. Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon evinde oynadığı tüm maçlarda gol atan Papiss Cisse, bu müsabakaların 3'ünde galibiyet sevinci yaşarken, 1'inde ise beraberlik aldı. Alanyaspor'un bu sezon attığı 18 golün 8'inde imzası bulunan Senegalli forvet, gol krallığı yarışında da 7 golü bulunan Adis Jahovic'in önünde zirvede yer alıyor.
PARAYI DEĞİL FUTBOLU SEÇTİ
Aytemiz Alanyaspor'un Çin ekibi Shandong Luneng'den bedelsiz olarak 2 yıllığına kadrosuna kattığı Papiss Cisse, Türkiye'ye gelirken büyük bir maddi fedakarlık yapmıştı. Senegalli forvet, Diego Tardelli ile Graziano Pelle gibi forvet oyuncularının arasında şans bulamamaya başlaması sebebiyle Çin'de kazandığı 6 milyon avroluk yıllık ücretten vazgeçmişti. Futbol kariyerinin son döneminde sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Cisse, tercihini Aytemiz Alanyaspor'dan yana kullanmıştı. Alanyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Papiss Cisse'nin bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon Euro kazandığı da gelen bilgiler arasında.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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