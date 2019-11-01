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Cisse'ye Beşiktaş kancası

Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş'ta flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah beyazlı yönetimin, Alanyaspor'un golcü yıldızı Cisse'yi devre arasında transfer etmek istediği ve Senegalli futbolcu için kesenin ağzını açtığı öne sürüldü

SPOR 01.11.2019, 21:38
Cisse'ye Beşiktaş kancası
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BEŞİKTAŞ, Cisse transferini gerçekleştirebilirse, 2017-2018 sezonunun devre arasında transfer ettiği Vagner Love'dan sonra ikinci bir Aytemiz Alanyasporlu golcüyü kadrosuna katmış olacak. Alanyaspor'a geçtiğimiz sezon Çin kulübü SD Luneng'den bedelsiz olarak transfer edilen ve ilk yıl filelere 16 gol bırakan Cisse, bu sezon ise kendi kariyer rekorunu kırmak için uğraşıyor. Ligde 9 maçta 9 gole ulaşan ve sadece 5. hafta deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçında gol atamayan deneyimli golcü, şu anda Süper Lig'in krallık yarışında da zirvede yer alıyor. Öte yandan, Beşiktaş yönetiminin transfer konusunda Alanyaspor yönetimine kısa bir süre sonra teklif getireceği, Senegalli golcü Cisse'nin de transfere sıcak baktığı iddia edildi. 
 

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