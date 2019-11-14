'Cisse takımda kalacak'

SÜPER Lig'in 11. haftası geride kalırken transfer dedikoduları da aldı başını gidiyor. Aytemiz Alanyaspor'un 34 yaşındaki golcü yıldızı Papiss Cisse için de farklı iddialar ortaya atılıyor. İsmi Galatasaray ve West Ham'la anılan Alanyasporlu Papiss Cisse'nin transferiyle ilgili menajeri Çağlar Meker konuştu. Bir radyo programına konuk olan menajer Çağlar Meker, "Papiss Cisse geçen sezon öncesi tam anlamıyla hazırlık dönemi geçirmemiş ve transferin son gününde Alanyaspor'a gelmişti. Cisse bu sezon kamp yaptı ve iyi bir performans sergiledi. Cisse'nin isminin Galatasaray'la anılması gayet doğal. Fakat bize ya da oyuncuya gelen bir teklif yok. Papiss'e yaz transfer döneminde Club Brugge'den teklif geldi. Şu anda Papiss, Alanyaspor'un başarısından başka bir şey düşünmüyor" dedi.