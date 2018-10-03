Cisse şoku

Aytemiz Alanyaspor'un son iki haftadaki yıldız ismi Papiss Cisse sakatlandı. Arka adalesinde küçük bir yırtık tespit edilen Senegalli golcünün, Erzurumspor maçında riske edilmeyeceği, 9. haftada oynanacak olan Antalyaspor maçında sahada olacağı öğrenildi 

Cisse şoku
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SPOR Toto Süper Lig'de 4'de 4 yapan Aytemiz Alanyaspor'da neşeler yerinde ancak Papiss Cisse'den kötü haber geldi. Son oynanan Akhisar maçında küçük bir sakatlık geçiren ama oyundan çıkmayan Cisse, 90 dakika sahada kalarak 1 de gole imza atmıştı. Maçtan sonra oyuncunun yapılan kontrollerinde sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve hemen tedavisine başlandığı öğrenilirken, 6 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Erzurumspor maçında futbolcunun riske edilmeyeceği belirtildi. Alanyaspor Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın ise Erzurumspor maçında Fernandes veya Bobo ikilisinden birine santraforda görev vereceği gelen bilgiler arasında. 

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