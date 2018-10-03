Cisse şoku

SPOR Toto Süper Lig'de 4'de 4 yapan Aytemiz Alanyaspor'da neşeler yerinde ancak Papiss Cisse'den kötü haber geldi. Son oynanan Akhisar maçında küçük bir sakatlık geçiren ama oyundan çıkmayan Cisse, 90 dakika sahada kalarak 1 de gole imza atmıştı. Maçtan sonra oyuncunun yapılan kontrollerinde sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve hemen tedavisine başlandığı öğrenilirken, 6 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Erzurumspor maçında futbolcunun riske edilmeyeceği belirtildi. Alanyaspor Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın ise Erzurumspor maçında Fernandes veya Bobo ikilisinden birine santraforda görev vereceği gelen bilgiler arasında.