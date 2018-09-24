Cisse'nin golü sosyal medyayı salladı

Kasımpaşa-Alanyaspor maçına Papiss Cisse'nin golü damga vurdu. Senegalli yıldızın ilginç golü sosyal medyada gündem oldu.

Cisse'nin golü sosyal medyayı salladı
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KARŞILAŞMANIN 45+1'inci dakikasında ceza sahası içinde Efecan'ın topuna hareketlenen Cisse, topun auta çıkacağı anda kayarak müdahalesini yaptı ve meşin yuvarlağı saha içinde tutmayı başardı. Yıldız futbolcu topu kontrol etmesinin ardından, yerdeyken dönerek bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

ÇİN'DE DE İLGİNÇ BİR GOLE İMZA ATMIŞTI

Yıldız futbolcu daha önce Çin Liginde de ilginç bir gole imza atmıştı. Senegalli yıldızın sol ayağıyla vurmak istediği top ayaklarına dolaşmış daha sonra da ağlarla buluşmuştu. Cisse'nin bu ilginç golü Twitter'da gündem oldu. İşte kullanıcıların Papiss Cisse hakkındaki paylaşımları:

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