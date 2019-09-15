Cisse hırs küpü
Aytemiz Alanyaspor'un golcü yıldızı Papiss Cisse, sarı kanaryayı gözüne kestirdi
SPOR 15.09.2019, 20:18
Cemali AYGIR
LİGDE geride kalan 3 maçta 3 gol atarak krallıkta da zirveye yerleşen Senegalli oyuncu, Fenerbahçe maçını da boş geçmek istemiyor. Hafta boyunca yapılan antrenmanlardaki hırslı görüntüsü ile dikkat çeken Cisse, "Taraftarlarımız bize güvensin. Kendi sahamızda Fenerbahçe'yi yenerek zirvedeki yerimizi koruyacağız" dedi.
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:32
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:14
|Yatsı
|20:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Denizlispor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Sivasspor
|4
|5
|9. Trabzonspor
|3
|5
|10. Antalyaspor
|4
|5
|11. Ankaragücü
|4
|5
|12. Beşiktaş
|4
|4
|13. Başakşehir
|4
|4
|14. Konyaspor
|3
|3
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|8
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Fatih Karagümrük
|3
|7
|6. Altay
|4
|7
|7. Balıkesirspor
|4
|6
|8. Adana Demirspor
|3
|5
|9. İstanbulspor
|4
|5
|10. Altınordu
|4
|4
|11. Adanaspor
|3
|4
|12. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|3
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|4
|7
|8. Bournemouth
|5
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Villarreal
|4
|5
|10. Osasuna
|3
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Celta de Vigo
|4
|4
|16. Espanyol
|4
|4
|17. Real Betis
|3
|3
|18. Getafe
|3
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0