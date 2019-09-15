Cisse hırs küpü

Cemali AYGIR

LİGDE geride kalan 3 maçta 3 gol atarak krallıkta da zirveye yerleşen Senegalli oyuncu, Fenerbahçe maçını da boş geçmek istemiyor. Hafta boyunca yapılan antrenmanlardaki hırslı görüntüsü ile dikkat çeken Cisse, "Taraftarlarımız bize güvensin. Kendi sahamızda Fenerbahçe'yi yenerek zirvedeki yerimizi koruyacağız" dedi.