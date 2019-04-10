Cisse 'gol krallığı' hakkında konuştu

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı süren Cenk Ahmet Alkılıç dışında tüm oyuncular katıldı. Cenk Ahmet çalışmasını takımdan ayrı olarak devam ettirdi. Önceki günkü antrenmanda yer almayan Fernandes dünkü antrenmana katıldı. İdmandan önce doğum günü olan Fernandes ve Welinton için kutlama yapıldı. Ardından ısınma hareketleri ile antrenmana başlayan turuncu yeşilli oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Alanyasporlu futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç yaptılar.

'GOL SAYIMI ARTTIRIRIM'

Turuncu yeşilli takımın 13 gollü yıldızı Papiss Cisse, dün yapılan antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ligin ilk yarısında 5 gol attığını, Sergen Yalçın'ın gelmesiyle ikinci yarıda da 8 gol kaydettiğini söyleyen deneyimli oyuncu, "Ligin ilk yarısında 5 gol kaydetmiştim. Bu tamamen çalışma ile alakalı. Ligin ikinci yarısında ise hocamızın da gelmesi ile şimdiden 8 gole ulaştım. Bulunduğumuz yerin tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Daha önümüzde 7 maç daha var, büyük numaralara ulaşırım bu konuda" dedi.

'SÜPER LİG OLDUKÇA ZOR'

Süper Lig'in diğer liglere göre nasıl olduğu sorulan deneyimli golcü, "Bu zor bir soru oldu aslında. Süper Lig elbette bir Premier Lig ya da bir Bundesliga değil fakat diğer liglerle karşılaştırdığımız zaman bir hayli zor olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yüksek mücadele var, teknik var, taktik var. Dışarıdan ilk düşündüklerinde Süper Lig çok iyi olarak algılanamayabilir. Belki birçok insan bunun farkında olmayabilir. Çünkü gerçekten zor bir lig ve mücadeleci bir lig" şeklinde konuştu.

'FUTBOLDA HERŞEY VAR'

Ligde zor golleri atıp kolay golleri atamadığı ve özellikle penaltı atışlarındaki şanssızlığı hatırlatılan Cisse, "Bazı arkadaşlarım bu konuda benimle dalga geçiyorlar. 'Zor golleri atıyorsun ama penaltıları gole çeviremiyorsun' diye. Açıkçası ilk defa başıma böyle birşey geliyor. Çünkü gerek Fransa liginde, gerek Almanya liginde, gerekse İngiltere'de penaltıları atıyordum. Türkiye'de başıma geldi. İlk penaltı kaçırdığım maçtan önceki antrenmanda 14'de 14 yapmıştım ama maça çıktığımızda bir türlü gole çevirememiştim. Bütün iş orada başlamıştı. Ama futbolda bu tür şeyler var. Umarım gelecekte bu tür şeyler yaşamam" dedi.

'BAŞARIYA ODAKLANDIM'

Gol krallığı konusunda hırsı olmadığını söyleyen Papiss Cisse, sözlerini şöyle tamamladı: "Açıkçası bu konuda bir hedefim veya hırsım söz konusu değil. Tamamen takımın başarısına odaklanmış durumdayım. Gol krallığı konusunda yukarıda olmaktansa, takımımın ligi yukarıda bitirmesi benim tercihimdir. Bu yüzden, açıkçası bu konuda dediğim gibi hırsım yok ama takımımın ligi yukarıda bitirmesi, benim de gol krallığında yukarıda olmam tabiki beni mutlu eder. Önümüzde zorlu bir Malatyaspor maçı var. Kesinlikle zor bir maç olacak. Zor bir deplasman. İnşallah galibiyetle döneriz."