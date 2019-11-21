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Cisse: Galatasaray haberlerini ben de duydum

Alanyaspor'un golcü yıldızı Papiss Cisse'den Galatasaray, West Ham, Anderlecht, Sergen Yalçın ve Erol Bulut hakkında açıklamalar geldi. Cisse, yaz transfer döneminde Anderlecht'ten teklif aldığını söylerken, Galatasaray haberlerini ise duyduğunu belirtti

SPOR 21.11.2019, 21:17 21.11.2019, 21:20
Cisse: Galatasaray haberlerini ben de duydum
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SÜPER Lig'de attığı 9 golle Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic ile birlikte krallık yarışında zirvede olan Alanyaspor'lu Papiss Cisse, "West Ham United ve Anderlecht'ten transfer teklifi aldım. Galatasaray'ı ben de sizler gibi duydum" dedi. Cisse, "Geçen sezon başından itibaren takım olarak iyi bir performans sergiledik, bu da benim performansıma yansıdı. Yaz transfer döneminde Anderlecht'ten teklif geldi. Kulübüm kalmamı istedi. Bu süreçte Alanyaspor'un bana karşı olan yaklaşımını çok beğendim ve takımda kaldım. Bu süreci tamamen unuttum, Alanyaspor'a hizmet etmeye devam ettim. İşin özeti, bu süreci unuttum ve işime odaklandım" şeklinde konuştu. 

'ALANYASPOR'A ODAKLANDIM'

Aytemiz Alanyaspor'da 3 farklı hoca ile çalıştığını söyleyen Cisse, "Ben şu an için Alanyaspor'a odaklanıyorum. Alanyaspor'da 3 hoca ile çalıştım. Üç hoca ile de çok iyi anlaştım. Ben işimi iyi yaptığım sürece transfer teklifleri gelecektir. West Ham United, Anderlecht'ten önce de transfer teklifinde bulundu ama olmadı. Newcastle United'ı ben de sizler gibi duyuyorum. Ben işimi yaptıkça bu teklifler olacaktır. Galatasaray haberlerini de duydum. Bu bilgi bana da geldi. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Şu anda Alanyaspor'un oyuncusuyum ve Alanyaspor'un başarısı için çalışıyorum" dedi. 

'SÜRPRİZ SONUÇLAR OLUYOR' 

Kariyerine Fransa'da başladığını ve sonrasında Bundesliga ekiplerinden Freiburg'ta devam ettiğini söyleyen Papiss Cisse, "Almanya'da geçirdiğim 2 yıl bana çok şeyler kattı. İnsanlar beni Newcastle United'ta tanıdı ve sevdi, en güzel yıllarım Newcastle'da geçti. Oynadığım liglerde şunu gördüm. Her ligde kazanmak istiyorlar. Ligler arasında çok fark yok. Kariyerim açısından en önemli avantaj farklı liglerde oynamam oldu. Fakat futbolun dili aynı. Süper Lig çok zor ve mücadele gücü yüksek bir lig. Türkiye Ligi'nde sürpriz sonuçlar olabiliyor, her takım her takımı yenebiliyor. Türkiye'de oynadığım için çok mutluyum" dedi.

'HEDEFİM GOL KRALI OLMAK'

Alanyaspor'da bu sezon gol kralı olmak istediğini de sözlerine ekleyen Cisse "Alanyaspor'a geldiğimde belki yaşımla ilgili eleştiriler olmuştur fakat ben futbolu ne zaman bırakmaya karar verdiysem, o zaman yaşlanmışım demektir. Kimi oyuncular 20-21 yaşında ama ortaya koyduğu performans 45 yaşındaki oyuncu gibi, benim için önemli olan yaş değil ortaya koyulan performans. Bu sezon her şey güzel gidiyor, hedefim sezon sonunda gol kralı olmak' ifadelerini kullandı.

#SERGEN YALÇIN #anderlecht #West Ham #Galatasaray #papiss cisse
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