Cinayete teşebbüs gibi! Futbolcu...

ARJANTİN'DE Bölgesel Güney Ligi’nin ilk günü inanılmaz bir saha içi vahşetiyle başladı. Pacífico de Cabildo ve Villa Miter arasındaki maçta sadece goller yoktu, yumruklar ve tekmeler de vardı.
Hakem Juan Ignacio Nebietti, durum 3-2 devam ederken ikinci yarıda oyuncular arasında çıkan inanılmaz kavga sonucunda iki kişiye kırmızı kart gösterip maçı tatil etti. Skandal kavgaya sadece sahadaki futbolcular değil yedek oyuncular ve teknik ekiptekiler de dahil oldu. Arjantinli yetkililerin video görüntülerini izleyerek puan silmeye kadar varacak ağır cezalar vermesi bekleniyor.
Videodaki en dikkat sarsıcı görüntü, bir futbolcunun yerdeki rakibinin suratına acımasızca yumruk attığı andı. Kavga bu yumruğun ardından toplu bir kaosa dönüştü.
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