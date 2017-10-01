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Çin heyeti, Beşiktaş Müzesi'ni gezdi

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ve beraberindeki heyet, Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş Müzesi'ni gezdi

Çin heyeti, Beşiktaş Müzesi'ni gezdi

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ve beraberindeki heyet, Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesinde Beşiktaş Müzesi'ni gezdi

01 Ekim 2017 Pazar 20:59
Çin heyeti, Beşiktaş Müzesi'ni gezdi
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BEŞİKTAŞ Kulübü adına Çin heyetini, yöneticiler Ahmet Nur Çebi, Hakan  Özköse, Deniz Atalay ile Ahmet Ürkmezgil ağırladı. Gezide bazı Çinli gazeteciler  de yer aldı.
 
Geziyle ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü  İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çin ile ilişkileri geliştirmek istediklerini  belirterek, "Bugün Çin, yarın Pakistan olur. Çin'in milli günü, böyle bir günde  onları ağırlamak büyük mutluluk." dedi.
 
Çin halkının Beşiktaş'ı sevmelerini istediğini kaydeden Çebi, "Bütün  Çin halkına kendimizi sevdirmek istiyoruz. Formalarımızı alsınlar, bizi  sevsinler. Maçlarımızı izlerken 'Ben Beşiktaşlıyım' desinler. Çin halkı  sempatiktir, Beşiktaş da herkes için sempatik." ifadelerini kullandı.
 
Büyükelçi Yu Hongyang ise Çin'in milli gününü Beşiktaş ile  kutladıklarını vurgulayarak, "Beşiktaş heyetine bize bu fırsatı verdiği için  teşekkür ediyorum. Türk halkı Çin halkına dostane davranıyor. Bu ilişkiler,  Beşiktaş Kulübünün Çin ile ilişkilerine önem verdiğini gösteriyor. Çin ile  Türkiye arasındaki dostluk uzun geçmişe dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Spor alanında da ilişkileri geliştirmek istediklerini anlatan  Hongyang, şunları söyledi:
 
"Kısa süre önce Beşiktaş'ı Çin'de ağırladık. Bundan memnuniyet  duyuyoruz. Bu seferki ziyaret çok başarılı oldu. Sadece spor alanındaki iş  birliği için değil aynı zamanda halklar arasında dostluğu da pekiştirdi. Beşiktaş  bunun için çok önemli köprü görev üstlendi. Çin tarafı da Beşiktaş ile iş birliği  yapmaya hazırdır."
 
Hongyang, Beşiktaşlılığı ile bilinen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi  Richard Moore'nin kulübe üye olduğu hatırlatarak yöneltilen, kendisinin de böyle  bir girişimde bulunup bulunmayacağı sorusu üzerine, "Bu Beşiktaş'ın kararına  bağlı." derken, Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'a hoş geldiniz." diyoruz' ifadesini  kullandı. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil de üyelik kartını en  kısa sürede kendisine vereceklerini dile getirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Çin HeyetiBeşiktaş MüzesiBeşiktaş-Trabzonspor
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