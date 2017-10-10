Cimbom'dan Akbaba atağı

ARA transfer döneminde kadro derinliğini arttıracak hamleler yapmaya hazırlanan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba'ya kancayı taktı. Sarı kırmızılıların, geçtiğimiz sezondan bu yana turuncu yeşilli formayla etkileyici bir performans ortaya koyan genç orta saha oyuncusu için harekete geçeceği iddia edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un da ısrarla istediği Emre için Galatasaray yönetiminin devre arasında para+futbolcu teklifiyle Alanyaspor yönetiminin kapısını çalacağı öne sürüldü.
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