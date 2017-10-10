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Cimbom'dan Akbaba atağı

Alanyaspor'da gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin transfer listesine giren Emre Akbaba'ya, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ın da talip olduğu iddia edildi

Cimbom'dan Akbaba atağı

Alanyaspor'da gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin transfer listesine giren Emre Akbaba'ya, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ın da talip olduğu iddia edildi

10 Ekim 2017 Salı 23:38
Cimbom'dan Akbaba atağı
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ARA transfer döneminde kadro derinliğini arttıracak hamleler yapmaya hazırlanan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba'ya kancayı taktı. Sarı kırmızılıların, geçtiğimiz sezondan bu yana turuncu yeşilli formayla etkileyici bir performans ortaya koyan genç orta saha oyuncusu için harekete geçeceği iddia edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un da ısrarla istediği Emre için Galatasaray yönetiminin devre arasında para+futbolcu teklifiyle Alanyaspor yönetiminin kapısını çalacağı öne sürüldü. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporCimbomEmre Akbaba
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