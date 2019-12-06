Cimbom'da Şimşek mesaisi
Süper Lig'de yarın temsilcimiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü
SPOR 06.12.2019, 00:22
FLORYA Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda önceki akşam Tuzlaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise salonda core ve stabilizasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra sahada 5'e 2 dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pasa yönelik çalışma yapılırken, ana bölümünde çift kale oyun yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Babel ve Feghouli ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma yaptılar.
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