Cimbom bugün Alanya'da

DEPLASMAN maçlarına her zaman 1 gün önceden giden Galatasaray kafilesi, bu kez geleneği bozacak. Galatasaray, dün akşam oynanan Akhisar Belediyespor maçının ardından bugün havayoluyla Alanya'ya gelerek Gold City Otel'de kampa girecek. Alanyaspor maçı için iklime alışma fırsatı bulacak olan sarı kırmızılı takım, hazırlıklarını Gold City Sahası'nda sürdürecek. Öte yandan, Galatasaray'lı yöneticilerin de yarın tam kadro olarak Alanya'da olacağı ve Grand Zaman Otel'de konaklayacakları öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.