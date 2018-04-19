Cimbom bugün Alanya'da

DEPLASMAN maçlarına her zaman 1 gün önceden giden Galatasaray kafilesi, bu kez geleneği bozacak. Galatasaray, dün akşam oynanan Akhisar Belediyespor maçının ardından bugün havayoluyla Alanya'ya gelerek Gold City Otel'de kampa girecek. Alanyaspor maçı için iklime alışma fırsatı bulacak olan sarı kırmızılı takım, hazırlıklarını Gold City Sahası'nda sürdürecek. Öte yandan, Galatasaray'lı yöneticilerin de yarın tam kadro olarak Alanya'da olacağı ve Grand Zaman Otel'de konaklayacakları öğrenildi.