Cim-Bom yeni Robben'in peşinde! Dünya devleri de istiyor
Galatasaray, Basel'in U21 takımında forma giyen Mehmet Manis'in peşine düştü. Genç oyuncuyu Inter ve Bayern Münih de takip ediyor.
SPOR 30.11.2019, 15:34
BASEL'İN U21 takımında forma giyen 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu Mehmet Manis, Galatasaray'ın transfer radarına girdi. Fanatik'in haberine göre solak olan ve kanatlarda görev yapan Mehmet, tarzıyla Hollandalı efsane futbolcu Arjen Robben'e benzetiliyor.
2 SEZONDA 21 GOL, 15 ASİST YAPTI
Daha önce adı Fenerbahçe'yle de anılan Mehmet Manis'in bonservisi için İsviçre kulübü 1 milyon euro talep ediyor. U21 takımında son iki sezonda 21 gol 15 asistlik performans gösteren genç yeteneği, Inter ve Bayern Münih'in de takip ettiği belirtiliyor.
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