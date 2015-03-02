Çılgın maç

ALMANYA Bundesliga'da zirve takibini sürdüren Wolfsburg, 23. haftada Werder Bremen deplasmanına çıktı.Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada misafir takım 5-3'lük skorla galibiyeti elde etmeyi başardı. Weserstadion'un ev sahipliği yaptığı mücadelede Wolfsburg'un gollerini 10 ve 53'te Daniel Caligiuri, 48 ile 51'de Bas Dost, 18'de Maximilian Arnold ağlara gönderdi. Werder Bremen'in gollerini ise 9'da Zlatko Junuzovic, 16'da Franco Di Santo ve 28'de Vieirinha kendi kalesine kaydetti.Bu sonuçla birlikte kaybetmeme serisini 11'e çıkaran ve üst üste dördüncü galibiyetini elde eden Wolfsburg, puanını 50'ye yükseltti. Ligde altı hafta sonra yenilen Werder Bremen ise 30 puanda kaldı.



Kaynak:fanatik