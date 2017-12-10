Çileden çıkan Süper Lig ekibi başkanı, hakem odasını bastı

ÜST üste 5. maçını da kazanamayan Yeni Malatyaspor'da, maçın ardından tansiyon tavan yaptı.

Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek'in, hakem kararlarına sinirlenip soluğu soyunma odası koridorlarında aldığı belirtildi. Hakem odasına giden ve Ali Şansalan ile ekibine tepki gösteren Başkan Gevrek, sonrasında sakinleştirildi.

HAKEM RAPORUNA YAZDI

Hakem Ali Şansalan ile temsilcinin olayı raporlarına yazdığı iddia edilirken, Futbol Federasyonu, Malatyaspor Başkanı'na büyük bir ceza verebilir. Gevrek maç sonu da yaptığı açıklamada haftalardır hakem hatalarına maruz kaldıklarını ve bu engeli aşamadıklarını söyledi.