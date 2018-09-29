Cihat Arslan: Kariyer kaybetmiş oyuncular biraz Efecan’ı örnek alsın

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçın öncesinde planlarının daha farklı olduğunu aktardı. Arslan, "Maç öncesinde planlarımız farklı yönde işleyecek diye düşünüyorduk. Ama maçın başında taç pozisyonundan yediğimiz gol, biraz hesapta olmayan bir goldü. Erken defans duruş hatasından oluşan bir gol. Bu planlarda bizim için önemli geriye gidiş oluşturdu. Oyunsal anlamda biraz güvensizliğe sebep oldu. Daha öncede deplasmanlarda sorunlu bir durumumuz söz konusuydu. Devre arası yaptığımız hamleler biraz karşılığını verdi gibi. Oyunda daha derli toplu oynamaya başladık. Daha çok topa hakim olmaya başladık. Biraz daha pozisyona girmeye çalıştık. Bu bizim açımızdan önemliydi ama ön gruptaki oyuncuların bugün yeteri kadar üretememesi ve yeteri kadar pozisyonda takımına katkı yapmaması, bugün deplasmandan elimizin boş dönmesine neden oldu" dedi.

"ÖZELLİKLE KARİYER KAYBETMİŞ OYUNCULAR BİRAZ EFECAN'I ÖRNEK ALSIN"

Alanyaspor'u tebrik ederek sözlerine devam eden Arslan, 4'te 4 yaptıklarını hatırlattı. Arslan, "Hem Türk futboluna kazandırdıkları stoper kardeşimiz için (Merih Demiral) tebrik ediyorum. Türk futbolu adına çok önemli bir oyuncu kazandırdılar. Ama ben ilk röportajımda da söylediğim gibi Efecan, 2 B oyuncusu olarak geldi. Bence yerli oyuncuların Efecan'dan öğrenecekleri çok şey var. Özellikle kariyer kaybetmiş oyuncular biraz Efecan'ı örnek alsın. Takımı adına çok çok yürekli oynadı. Biz de sonra Fatih'in penaltı kurtarması biraz ümit verdi. Biz orada farklı sistemlere döndük, oyuncu değişikliklerine döndük ama çareyi bulamadık. Son dakika gelen gol sadece teselli oldu. Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Biz artık UEFA'ya bakacağız. Dönüşte de çok önemli bir Trabzonspor maçı, bizim için hayati önemli. Ona en iyi şekilde hazırlanmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.