Çifte ziyaret

TURUNCU yeşilli yönetim ilk olarak Alanya Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Peksel'i ziyaret etti. Çavuşoğlu, kulüp çalışmaları hakkında bilgi vererek Peksel'i maçlara davet etti. Peksel ise göreve yeni başladığı için henüz maça gelme fırsatı bulamadığını ancak 21 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe maçından itibaren her maça gelmeye çalışacağını söyledi. Çavuşoğlu, Yüksel ve Girenes daha sonra Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Emre Kıldırgıcı’yı ziyaret ettiler. Merkezde gençlere yönelik yapılan spor, kültür, bilim ve sanat çalışmaları ile tesisin işleyişi hakkında bilgiler veren Kıldırgıcı, yapmayı planladıkları yeni projeleri de anlattı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Kıldırgıcı'ya yeni görevinde başarılar diledi.