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Chelsea tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Chelsea, Hazard'ın golüyle Bournemouth'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

Chelsea tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Chelsea, Hazard'ın golüyle Bournemouth'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

28 Ekim 2017 Cumartesi 22:39
Chelsea tek golle kazandı
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İNGİLTERE Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea,  deplasmanda Bournemouth'u 1-0 yendi. 
İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin çalıştırdığı Chelsea, 10. hafta  mücadelesinde Bournemouth'a konuk oldu. 
 İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 51. dakikasında Belçikalı  yıldızı Eden Hazard'ın attığı golle öne geçen Londra temsilcisi, kalan  dakikalarda skoru korudu ve haftayı galibiyetle kapadı. 
Chelsea formasıyla son deplasman golünü geçen sezon nisan ayında  Bournemouth'a atan Hazard, bu maçta da takımına üç puanı getiren isim oldu. 
Son şampiyon Chelsea, bu galibiyetin ardından 19 puanla 4. sırada yer  alırken, Bournemouth 7 puanla 19. sırada kaldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
İngilterePremier LigChelseaHazard
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