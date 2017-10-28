Chelsea tek golle kazandı

İNGİLTERE Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 yendi.
İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin çalıştırdığı Chelsea, 10. hafta mücadelesinde Bournemouth'a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 51. dakikasında Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın attığı golle öne geçen Londra temsilcisi, kalan dakikalarda skoru korudu ve haftayı galibiyetle kapadı.
Chelsea formasıyla son deplasman golünü geçen sezon nisan ayında Bournemouth'a atan Hazard, bu maçta da takımına üç puanı getiren isim oldu.
Son şampiyon Chelsea, bu galibiyetin ardından 19 puanla 4. sırada yer alırken, Bournemouth 7 puanla 19. sırada kaldı.
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