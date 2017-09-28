Chelsea son saniyede attı, Cüneyt Çakır santrayı yaptırmadı

ŞAMPİYONLAR Ligi C grubu ikinci hafta maçlarında Atletico Madrid ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 40. dakikasında Antoine Griezmann’ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Atletico Madrid, devreye 1-0 öne girdi.
Mücadelenin 59. dakikasında Chelsea’nin formda golcüsü Alvaro Morata sahneye çıktı. İspanyol forvetin golüyle Chelsea skora denge getirdi.
Oyuna 82. dakikada giren Batshuayi, uzatma anlarının son saniyelerinde attığı golle Chelsea’yi 2-1 öne geçirdi. Hakem Cüneyt Çakır ise bu golden sonra santra yaptırmadı ve karşılaşmanın bitiş düdüğünü çaldı.
Bu sonuçla birlikte Chelsea 2’de 2 yaparak puanını 6’ya çıkardı. Atletico Madrid ise 1 puanda kaldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.