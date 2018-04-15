Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete Girdi
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete...
Canan Karatay yine ezber bozdu!
Canan Karatay yine ezber bozdu!

Chapecoense formasında 'vefa'

2016'da yaşanan trajik uçak kazasında takımın yarısı hayatını kaybeden Chapecoense'nin yeni formasında 'Kolombiya bayrağı' detayı yer aldı.

Chapecoense formasında 'vefa'

2016'da yaşanan trajik uçak kazasında takımın yarısı hayatını kaybeden Chapecoense'nin yeni formasında 'Kolombiya bayrağı' detayı yer aldı.

15 Nisan 2018 Pazar 14:53
Chapecoense formasında 'vefa'
banner404

2016 yılının Kasım ayında Kolombiya'da yaşanan uçak kazasında futbolcularından büyük çoğunluğunu kaybeden Chapecoense, alternatif formasını tanıttı.
 
Forma üzerinde, uçak kazası sonrası büyük destek gördükleri Kolombiya bayrağının renklerini formasına işleten Brezilya temsilcisi, bu ülkeye teşekkür etmek amaçlı böyle bir jest yaptıklarını bildirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 15.04.2018 14:57
Anahtar Kelimeler:
FutbolVefaSporOyuncuülke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta Babel itirafı! Transfer...
Beşiktaş'ta Babel itirafı! Transfer...
Malatyaspor - Alanyaspor karşılaşması
Malatyaspor - Alanyaspor karşılaşması
Malatyaspor - Alanyaspor maçının kadroları açıklandı
Malatyaspor - Alanyaspor maçının kadroları açıklandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim