Chapecoense formasında 'vefa'

2016 yılının Kasım ayında Kolombiya'da yaşanan uçak kazasında futbol cularından büyük çoğunluğunu kaybeden Chapecoense, alternatif formasını tanıttı. Forma üzerinde, uçak kazası sonrası büyük destek gördükleri Kolombiya bayrağının renklerini formasına işleten Brezilya temsilcisi, bu ülke ye teşekkür etmek amaçlı böyle bir jest yaptıklarını bildirdi.

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