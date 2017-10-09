Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
101298
ALTIN
153.332
DOLAR
3.7222
STERLİN
4.8924
EURO
4.3729
Sonbahar mutsuzluğunuzun sebebi sinüzit mi?
Sonbahar mutsuzluğunuzun sebebi sinüzit mi?
10 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Ekim 2017 Alanya -...
Flakka uyuşturucusu nedir? Zombi hapı olduğu doğru mu?
Flakka'nın zombi hapı olduğu doğru...
banner468

Cezalı taraftar grubu maçı vinçle izledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sahasında Zonguldak Kömürspor ile karşılaşan Silivrispor'un 'Spor Müsabakalarını Seyirden Men' cezası alan taraftar grubu liderleri İrfan Erdoğan, Eray Baysal ve Gürkan Laçkın, kiraladıkları vince çıkarak takımlarına destek verdi

Cezalı taraftar grubu maçı vinçle izledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sahasında Zonguldak Kömürspor ile karşılaşan Silivrispor'un 'Spor Müsabakalarını Seyirden Men' cezası alan taraftar grubu liderleri İrfan Erdoğan, Eray Baysal ve Gürkan Laçkın, kiraladıkları vince çıkarak takımlarına destek verdi

09 Ekim 2017 Pazartesi 19:33
Cezalı taraftar grubu maçı vinçle izledi
banner404

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sahasında Zonguldak Kömürspor ile karşılaşan Silivrispor'un 'Spor Müsabakalarını Seyirden Men' cezası alan taraftar grubu liderleri İrfan Erdoğan, Eray Baysal ve Gürkan Laçkın, kiraladıkları vince çıkarak takımlarına destek verdi.

Pazar günü, Silivri Stadyumu'nda Silivrispor ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya geldi. Zonguldak Kömürspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonra eren karşılaşmada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Silivrispor Kulüp Yönetimi ile taraftar arasında çıkan tartışmalar sonrası 6022 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefetten taraftar grubu liderleri İrfan Erdoğan, Eray Baysal ve Gürkan Laçkın hakkında 'Spor Müsabakalarını Seyirden Men Tedbiri' cezası uygulandı. Fanatik Silivrisporlu 3 taraftar, Zonguldak Kömürspor maçında kiraladıkları vinçle takımına destek verdi. Stadyumun arka tarafına kurulan vincin sepetine çıkan tribün liderleri, taraftara üçlüde çektirdi.

İrfan Erdoğan, Silivrispor'un her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Yönetimle yaşadıkları tartışma nedeniyle ceza aldıklarını anlatan Erdoğan, "Yönetimle yaşanan bazı tartışmaların ardından 6022 sayılı kanun gereği müsabakaları izlemekten men cezası aldık. Ancak takımımızı ve taraftarımızı yalnız bırakamazdık. Bir vinç tuttuk ve stadyumun yanına kurdurduk. 3 arkadaş üzerine çıkarak takımımıza yine taraftarımızla birlikte destek verdik. Biz cezamızın da kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü her zaman takımımızın daha iyi yerde olmasını isteyen ve bu takıma gönül veren kişileriz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cezalı TaraftarTff
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'a rötar şoku
Trabzonspor'a rötar şoku
Vize krizi sporu da vurdu! Türkiye'ye giremeyecekler
Vize krizi sporu da vurdu! Türkiye'ye giremeyecekler
Milli Takım İstanbul'da finale çıkıyor! Biletler ücretsiz
Milli Takım İstanbul'da finale çıkıyor! Biletler ücretsiz

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim