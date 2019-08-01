Ceyhun takıma güveniyor

SÜPER Lig ekiplerinden Alanyaspor, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu yeşilli takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, kampın çok verimli geçtiğini ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. İlk etap kampını Düzce'de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ceyhun, "Topuk Yaylası'nda kampımız iyi geçti. İyi bir yükleme yaptık. Hazırlık maçları da iyi geçti. Şimdi Avusturya'dayız. Buradaki şartlar da gayet güzel. Zevkli antrenmanlar yapıyoruz. İnşallah bu güzel kampı devam ettirip hazır bir şekilde Türkiye'ye döneceğiz" diye konuştu.

'İYİ BİR TAKIMIZ'

Geride kalan sezonu değerlendiren 31 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon lige iyi başlayamamıştık. Sonrasında toparladık ve sezonu iyi bir yerde bitirdik. Bu sene ligi daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz" dedi. Yeni teknik direktörleri Erol Bulut'un ligi iyi bildiğini aktaran Ceyhun Gülselam, "Bir çoğumuz Erol hocayı ligden tanıyor. Hocamız da ligi çok iyi bildiğini kanıtladı. Geçmişte iyi işler yaptı. Burada da yapacağına inanıyorum. Biz de inşallah kendisini mahçup etmeyiz. Sahada elimizden geleni yapacağız. İyi bir takımız. Hocamızın istediklerini sahada sergilersek iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.