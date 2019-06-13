Ceyhun'a Ausburg kancası

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Ceyhun Gülselam'a Bundesliga ekiplerinden Ausburg'un talip olduğu öğrenildi

Ceyhun'a Ausburg kancası
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen başarılı futbolcu Ceyhun Gülselam'a talip var. FutbolTürkiye adlı sitenin iddiasına göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Ausburg, Alanyasporlu futbolcu Ceyhun Gülselam için girişimlere başladı. Alanyaspor'a sezon başında Osmanlıspor'dan transfer edilen Ceyhun, turuncu yeşilli forma ile bu sezon 26 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçında oynayarak 2 asiste imza attı. Haberde, kariyerinde daha önce yine Bundesliga ekiplerinden olan Hannover 96 takımında da forma giyen ve Alanyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ceyhun’un kararının merakla beklendiği de belirtildi. 

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