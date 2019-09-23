Ceyhun: '1 puan iyidir'

GÜLSELAM, "Bizim için her puan önemli. Deplasmanda yenemiyorsan yenilmemek önemli. Elde ettiğimiz 1 puan için mutluyuz. Sürekli duran toplara çalışıyoruz, iyi orta geldi, iyi bir kafa vuruşu ile gol oldu. Mutluyum gol attığım için. Gönül isterdi ki galip gelelim ama 1 puan da iyidir" ifadelerini kullandı.