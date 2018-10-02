Ceyda Alanya'nın gururu oldu

KARA kalem çalışmasıyla birinci olan Yalçın'ın başarısı, okulunda da büyük bir sevinç yarattı. Yalçın'ın başarısını değerlendiren Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er "Öğrencimi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Alanya eğitimde daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu. Yalçın, 6 bin TL'lik ödülünü 18 Ekim'de Ankara'da alacak.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 21:25