KARA kalem çalışmasıyla birinci olan Yalçın'ın başarısı, okulunda da büyük bir sevinç yarattı. Yalçın'ın başarısını değerlendiren Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er "Öğrencimi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Alanya eğitimde daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu. Yalçın, 6 bin TL'lik ödülünü 20 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da İstanbul'daki Cevhir Otel'de düzenlenen programda alacak.Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 10:20
Ceyda Alanya'nın gururu oldu
Türkler Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören Ceyda Yalçın, Mili Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Değerler Eğitimi Merkezi ve Ensar Vakfı'nın Türkiye çapında organize ettiği “Türkiye'nin Değerleri” konulu resim yarışmasında Türkiye 1'incisi olarak Alanya'nın gururu oldu
Şu çocuklara tecavüz edilen ensar vakfımı?