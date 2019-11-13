'Cepten yiyiyoruz'

ALANYA'NIN en çok izlenen spor programı olan Dim TV Spor, önceki akşam yayınlanan bölümünde yine izlenme rekorları kırdı. Yeni Alanya Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sunduğu, spor yazarı Uğur Veysel Okşar'ın da yorumları ile renk kattığı programda, 7 haftada sadece 1 kez kazanan Aytemiz Alanyaspor konuşuldu. Turuncu yeşilli takımın teknik patronu Erol Bulut'u eleştiren Okşar, "Biz, bizi kazanmaya alıştıran ve alkışladığımız Erol hocayı puan kayıplarından dolayı da eleştiriyoruz. Kazansın, tekrar alkışlar, hakkını teslim ederiz ama sanırım Alanya'da hocaya soru sorulamıyor" dedi. Fernandes'in de son maçta takıma ihanet ettiğini söyleyen usta yorumcu Uğur Veysel Okşar, "Erol hocadan forması garanti olan bu oyuncu, iyi ki Göztepe maçında yok da, yerine oynayanın neler yapacağını görebileceğiz" dedi. İşte Uğur Veysel Okşar'ın Dim TV Spor'daki çarpıcı açıklamaları:

'TEŞHİS BELLİ İSE NİYE ÇÖZÜLEMİYOR'

Her hafta Alanyaspor'un iyi oyunundan, mücadelesinden ama son bölgede bunları sorumsuzca harcadığından söz ediyoruz. Bu durumdan başta Erol Bulut olmak üzere herkes memnun ki, aynı çizgide devam ediliyor. Kaybedilen maçlarda pek konuşmayı sevmem ama tablo ortada. 7 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik... Son 3 maçta atılan gol 1 ve kaybedilen 12 puan. Biz ilk 4 haftada atılan goller üzerinden bugün oyuncuları değerlendiriyoruz ve son 7 maçı unutuyoruz. Tablo ortada. Topu o iki direğin arasından geçirmediğin sürece oyunun fazla anlamı olmuyor. Bu anlattığım madalyonun bir yüzü. Diğer yüzü ise daha farklıdır. Geçen hafta da söyledim. 2 maç hariç son oynadığımız Trabzon maçı da dahil olmak üzere hatalı yerlerimiz belli ve o bölgedeki oyuncularımız cepten yemeye devam ediyor. Teşhis belli ve Erol hoca da 2 haftadır maç sonu açıklamasında bizim gibi söylüyor ama bunu herhalde ben düzeltmeyeceğim. Bizi kazanmaya alıştıran ve alkışladığımız Erol hocayı puan kayıplarından dolayı da eleştiriyoruz. Kazansın, tekrar alkışlar, hakkını teslim ederiz ama sanırım Alanya'da hocaya soru sorulamıyor.

'TARAFTAR DESTEĞİNİ KESMEMELİ'

Yenilgilerin, gol atamama gibi sorunların eleştirilerini yapabiliriz ve bu hayatın doğal akışında vardır. Kimin nasıl anladığının önemi yok. Bu takım düşüş yaşıyorsa alternatifler üretilir ama taraftarımız unutmasın ki, kaybedilen maçlar deplasmanda Beşiktaş ve Trabzon’a karşı idi. Her maç zor ama ligin ilk 10 sırasında yer alan takımlardan Galatasaray hariç hepsi ile oynadık. Bundan sonraki kalan maçlarımız da 11. sıradaki ve alttakiler ile olacak. Bu bize avantaj mı sağlayacak yoksa dezavantaj mı, bunu bize zaman gösterecek. İlk 9 takımın puanları çok yakın. Evimizdeki Göztepe ve Ankaragücü maçlarını kazanırsak ilk 2 içinde olabiliriz. Bizim sorunumuz sadece gol atamamadır ama bu maçları alacağımızı düşünüyorum.

'FERNANDES TAKIMA İHANET ETTİ'

Alanya'da Fernandes'i benim kadar eleştiren sanırım yoktur. Benim de beklentimi karşılamadığı için eleştirilerimi yapıyorum. Haftalardır eleştirdiğim Fernandes bu maçta da yine beni şaşırtmadı. Skora etkisi varmış, asist yapıyormuş ama ne zaman yapmış hepsi belli. Son 7 maçta Rize maçında 1 golü var. Oyuncu düşüş içinde ama forması garanti. Ben bunlara alıştım artık ama bu maçta yaptığı takıma ihanettir. Belki sahada kalsa etkisi yine olmayacaktı ama uzatma ile 15 dakika varken ve üstelik rakibi iyice ablukaya almış iken gereksiz bir hakemi alkışlaması ve devamında sadece Türklerin bildiği bir el hareketi yaparak oyundan atılması.... Sonrasında penaltı kaçtı ama hücumda bu sorumsuzluk yüzünden eksik kaldık. Şimdi bunu nereye koyacağız. Ben bundan sonraki maçlar için atıldığına şahsen memnun oldum. Erol hocadan forması garanti bu oyuncu iyi ki ilk maçta yok da yerine oynayan neler yapacak göreceğiz. Şimdi merak ediyorum bu oyuncu hakkında kulüp ne yapacak ve de bu el hareketini bu arkadaşa kim öğretti? İlk kez yabancı bir oyuncudan böyle bir hareket gördüm ve bu oyuncu Süper Lig'de oynuyor.

'BİTİGEN KORKARAK MAÇ YÖNETTİ'

Maçın hakemi kötü niyetli diyen olmamalı. Eğer öyle olsaydı ilk bölümde penaltı çalabilir, hatta bir bölümde oyuncumuzun elle oynamasını cezalandırabilirdi. Hakem hafta içi yapılan algının kurbanı olarak kontrolü kaçırdı, dağıldı. Beyni başka yerdeydi. Korku içinde maça çıktığı için maçta çok fazla hata yaptı. Mesela kırmızı karttan sonra 2 kere ikinci sarıdan atılması gereken Pereira'yı atamadı. Eğer atsam hakemliğim biter kafasında idi. Trabzonlu oyuncuların hakemi bir dövmediği kaldı ama bir çoğunu es geçti, kısaca beyni sulandı. Sonuç olarak hafta içi yapılan algı adrese teslim yerini buldu ve Trabzon camiasının gazı alındı. Biz ilk kez zirve yarışı veriyoruz ve ne yazık ki ya nasıl mücadele edeceğimizi bilmiyoruz ya da burada kalalım da bu bize yeter diyoruz. Ben sahada kalmak isteyen biriyim ama ne yazık ki her hafta hakem konuşur olduk. Ben her şeyi hakeme bağlayarak kolaycılığa kaçan biri değilim ama öyle kararlar veriliyor ki konuşmak zorunda kalıyoruz."