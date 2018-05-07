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Cenk Tosun yıldız ismi geride bıraktı

Cenk Tosun kulübün internet sitesine verdiği röportajda gelecek sezonun kendisi ve takımı için daha iyi olacağını söyledi

Cenk Tosun yıldız ismi geride bıraktı

Cenk Tosun kulübün internet sitesine verdiği röportajda gelecek sezonun kendisi ve takımı için daha iyi olacağını söyledi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:33
Cenk Tosun yıldız ismi geride bıraktı
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ARA transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a trasnfer olan Cenk Tosun kulübün internet sitesine verdiği röportajda gelecek sezonun kendisi ve takımı için daha iyi olacağını söyledi.
 
Golcü futbolcu, Theo Walcott, Yannick Bolasie ve sakatlıktan döndükten sonra Gylfi Sigurdsson gibi yaratıcı oyuncularla gelecek sezon daha iyi performans göstereceğini belirtti.
 
Cenk Tosun verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı;
 
"Theo Walcott, Yannick Bolasie ve Gylfi Sigurdsson bana sahada çok yardımcı oluyorlar. Onlar benden daha uzun süredir bu ligdeler. Bizim çok iyi bir ilişkimiz var ancak seneye çok daha iyi olacak. Eğer birbirinizi iyi tanıyorsanız, maçta nereye doğru koşacağınızı biliyorsanız, kanat oyuncuları ve orta saha oyuncuları nereye doğru pas atacaklarını bilirler.  Bu daha iyi olacak ve gelecek sezon daha da iyi olacak. Bu benim için iyi çünkü daha fazla gol atmak istiyorum."
 
"Antrenmandan sonra bana daha çok yardımcı olması için Duncan Ferguson ile çalışıyorum. Her zaman antrenmandan sonra çalışıyoruz. Ceza sahası içerisinde tehlikeli olduğumu düşünüyorum ve eğer daha iyi ortalar alırsam onlara daha iyi kafa vuralabilirim. Bunlar benim güçlü yönlerim ama daha iyi olmak istiyorum." 
 
"Eğer, takımla ve antrenörle tamamen sezon öncesi geçiririsem, daha iyi hissedeceğim ve daha çok atıp takıp takımıma daha çok yardımcı olacağım gelecek sezon."
 
Röportajda ayrıca Cenk Tosun'un bu sezon Everton formasıyla çıktığı maçlarda toplamda 18 şut çektiğini ve bunların 8'inin kaleyi bulduğunu ve milli futbolcunun %44'lük oranla, % 41'lik bir orana sahip olan Tottenham'ın yıldız futbolcusu Harry Kane'i geride bıraktığı belirtildi.
 

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Cenk TosunInternet SitesiRöportaj
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