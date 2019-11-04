Cenk Tosun'un yıkıldığı an! Gözyaşları sel oldu

İNGİLTERE Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Everton ile Tottenham 1-1 berabere kaldı. Tottenham'ın golünü 63. dakikada Dele Alli atarken, Everton'a beraberliği ve 1 puanı getiren golü ise 90+8. dakikada Cenk Tosun kaydetti.Maçta skorun önüne geçen olay ise Andre Gomes ile Heung min-Son girdiği ikili mücadelede oldu. Andre Gomes'in bu pozisyonda ayağı kırıldı. Heung-min Son, pozisyonda kırmızı kart görürken yaşanan sakatlık sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı.

CENK TOSUN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Cenk Tosun, talihsiz olayın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; Kazanırsın kaybedersin ama böyle bir şey olunca hiçbir şeyin önemi yok. Keşke gol atmasaydım, keşke 0-5 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı. Biliyorum daha güçlü döneceksin kardeşim ve bu yolda biz senin daima yanında olacağız.