Cenk Tosun'un transferini öğrenen minik Beşiktaşlı ağladı

CENK Tosun'un Everton'a transferi gündemden düşmezken Cenk Tosun hayranı çocuklar herkesten çok üzüldü. Youtube'da yayınlanan bir videoda minik bir Beşiktaş taraftarı, Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

Haberi büyük bir hayal kırıklığıyla karşılayan küçük çocuk 'Hiç gelmeyecek mi?' diye sorarken aldığı yanıtla yıkıldı.

Cenk Tosun'u istiyorum diyen minik taraftar 'Orada kötü oynasın Beşiktaş'a dönsün' dileğinde bulundu.

'Cenk giderse goller atamayacağız' diyerek ağlayan küçük taraftar Cenk Tosun'u çok sevdiğini söylerken hıçkıra hıçkıra ağladı.