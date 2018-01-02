Cenk Tosun'un transferini öğrenen minik Beşiktaşlı ağladı

CENK Tosun'un Everton'a transferi gündemden düşmezken Cenk Tosun hayranı çocuklar herkesten çok üzüldü. Youtube'da yayınlanan bir videoda minik bir Beşiktaş taraftarı, Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.
Haberi büyük bir hayal kırıklığıyla karşılayan küçük çocuk 'Hiç gelmeyecek mi?' diye sorarken aldığı yanıtla yıkıldı.
Cenk Tosun'u istiyorum diyen minik taraftar 'Orada kötü oynasın Beşiktaş'a dönsün' dileğinde bulundu.
'Cenk giderse goller atamayacağız' diyerek ağlayan küçük taraftar Cenk Tosun'u çok sevdiğini söylerken hıçkıra hıçkıra ağladı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.