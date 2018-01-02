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Cenk Tosun'un transferini öğrenen minik Beşiktaşlı ağladı

Everton'a transferi gündemde olan Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Cenk Tosun'un ayrılacağını duyan minik Beşiktaşlı, "Orada kötü oynasın, geri gelsin" diyerek gözyaşlarını tutamadı

Cenk Tosun'un transferini öğrenen minik Beşiktaşlı ağladı

Everton'a transferi gündemde olan Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Cenk Tosun'un ayrılacağını duyan minik Beşiktaşlı, "Orada kötü oynasın, geri gelsin" diyerek gözyaşlarını tutamadı

02 Ocak 2018 Salı 12:38
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CENK Tosun'un Everton'a transferi gündemden düşmezken Cenk Tosun hayranı çocuklar herkesten çok üzüldü. Youtube'da yayınlanan bir videoda minik bir Beşiktaş taraftarı, Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. 

Haberi büyük bir hayal kırıklığıyla karşılayan küçük çocuk 'Hiç gelmeyecek mi?' diye sorarken aldığı yanıtla yıkıldı.

Cenk Tosun'u istiyorum diyen minik taraftar 'Orada kötü oynasın Beşiktaş'a dönsün' dileğinde bulundu. 

'Cenk giderse goller atamayacağız' diyerek ağlayan küçük taraftar Cenk Tosun'u çok sevdiğini söylerken hıçkıra hıçkıra ağladı. 

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Son Güncelleme: 02.01.2018 12:50
Anahtar Kelimeler:
Cenk TosunMinik Beşiktaşlı
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